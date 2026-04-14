В Совфеде рассказали о повышении статуса Ирана из-за войны с США

Сенатор Пушков: Иран выстоял против США и нарастил свой глобальный вес
Илья Питалев/РИА Новости

В ходе конфликта с США и Израилем Иран «не просто выстоял», а смог «нарастить» свой «глобальный вес» в мире. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что президент США Дональд Трамп пока «не решился» заявить о достижении всех поставленных целей в Иране, и вместо него это сделал вице-президент Джей Ди Вэнс, так как «с заместителя меньше спрос».

На самом же деле «американские цели в этой войне не достигнуты», считает Пушков. По его словам, для американцев «все куда хуже», ведь Иран, контролируя с севера Ормузский пролив, «превращается в державу», от которой зависит более 20% мировых поставок нефти.

«До войны такого не было. На сегодняшний день Иран не просто выстоял, а нарастил свой глобальный вес. А вот чего добились США, сказать трудно. Разрушения в Иране — не победа», — написал Пушков.

11 апреля состоялись переговоры США и Ирана при посредничестве Пакистана, на которых обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, ядерной программы Ирана, снятия санкций против Исламской республики и окончания боевых действий. Вэнс подчеркнул, что США «четко обозначили» свои «красные линии», однако Иран так и не пошел на уступки.

13 апреля Трамп заявил, что сделки с Ираном не случится, если Тегеран не откажется от своих ядерных амбиций. А 14 апреля американский президент сказал, что новый раунд переговоров между США и Ираном может пройти в течение ближайших двух дней.

Ранее в США рассказали о первых сутках блокады Ормузского пролива.

 
Возможный рост цен на интернет, неудавшийся теракт в Москве и тренажер для ЕГЭ. Главное за 14 апреля
