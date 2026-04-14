Витинья сыграл на Хвичу, тот сохранил мяч в поле у лицевой, развернулся, отодвинулся чуть назад и отдал на линию штрафной, откуда пробил подработавший мяч поудобнее Заир-Эмери. Защитник встал на пути, и мяч улетел на угловой.
Дембеле классным черпачком нашел в штрафной Невеша, но у того не получилось пробить.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Италии с Маурицио Мариани во главе.
А вот стартовый состав французского «ПСЖ» от Луиса Энрике: Сафонов — Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш — Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери — Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот:
Мамардашвили — Фримпонг, Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллистер — Собослаи, Вирц, Экитике — Исак.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» принимает на своем поле французский «ПСЖ». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.