Мерц выступил с угрозой в адрес России

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы не имеет «шансов» на победу в конфликте на Украине. Об этом пишет газета Die Welt.

«У России нет шансов выиграть войну. <...> Средства на военную поддержку [Украины] должны быть выделены как можно быстрее. Россия должна отнестись к этому серьезно», — заявил он.

14 апреля Мерц встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. На этой встрече Германия и Украина договорились о стратегическом партнерстве, и между странами был подписан ряд договоров, в том числе соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и меморандум о взаимопонимании.

Во время пресс-конференции Мерц заявил, что Европа будет обсуждать быстрые решения по принятию нового пакета санкций против России, чтобы «пересушить» источники дохода от теневого флота Москвы. Также немецкий канцлер сказал, что Европа должна быть частью соглашения по Украине, и пообещал поспособствовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста.

