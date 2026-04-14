В Петербурге пьяный дворник напал на кондуктора автобуса и залил его перцовкой

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге полиция задержала 34-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на кондуктора автобуса. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел вечером 10 апреля в автобусе № 50. Пьяный пассажир устроил ссору с 51-летней женщиной-кондуктором, распылил ей в лицо перцовый баллончик и скрылся. Пострадавшая с ожогом глаз обратилась за медицинской помощью, после осмотра ее отпустили на амбулаторное лечение.

13 апреля у дома на Авиационной улице сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний дворник. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

До этого в Саратове пассажир напал на таксиста из-за стоимости поездки. Мужчина отдыхал в кафе с бывшей супругой, после застолья они вызвали такси. Во время поездки пассажира не устроила стоимость проезда. Он схватил 52-летнего водителя за шею. Таксист испугался, остановил машину и вызвал полицию. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина с ножом напал на пассажира автобуса в Перми.

 
Теперь вы знаете
Возможный рост цен на интернет, неудавшийся теракт в Москве и тренажер для ЕГЭ. Главное за 14 апреля
