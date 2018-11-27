Попавшим под санкции банкам разрешили «засекречивать» информацию

Правительство разрешило попавшим под санкции банкам не раскрывать отчетность и «засекречивать» состав набсовета и правления, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на три опубликованных постановления.

Как указано на сайте правительства, решения приняты с целью защиты интересов российских банков, кредитных организаций и небанковских кредитных организаций, в отношении которых «действуют ограничительные меры, принятые иностранными государствами».

Устанавливается, что такие банки и кредитные организации вправе принять решение не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством. При этом они должны будут представлять эту информацию в ЦБ и объяснять, почему они приняли такое решение.