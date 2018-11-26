Мэй представила текст соглашения по Brexit парламенту для изучения

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй передала для изучения парламенту Соединенного Королевства утвержденный на саммите ЕС текст соглашения по Brexit и политической декларации между Лондоном и Брюсселем. Об этом говорится на сайте британского правительства.

Уточняется, что оба документа были утверждены лидерами стран ЕС, однако пока не подписаны.

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«Данные документы были представлены парламенту при первой же возможности, чтобы способствовать их как можно более подробному изучению перед предстоящим в парламенте обсуждением этих документов и голосованием по ним», — говорится в заявлении премьера.

Как отмечается, сначала соглашение и декларация должны быть переведены специалистами, имеющими юридическую подготовку.

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