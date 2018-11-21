В ЕК рассказали о встрече Мэй и Юнкера по Brexit

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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министра Великобритании Тереза Мэй достигли «очень хорошего прогресса» в ходе встречи по Brexit. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ЕК.

По данным агентства, стороны обсуждали условия выхода Великобритании из состава Евросоюза.

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Как отмечается, представитель ЕК отказался предоставить более подробную информацию.

Ранее СМИ сообщили, что Мэй и Юнкер попытаются достичь сделки по Brexit до экстренного саммита ЕС.