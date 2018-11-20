Трамп рассказал о дальнейшем сотрудничестве с Саудовской Аравией
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что США намерены остаться надежным партнером Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В любом случае, мы поддерживаем отношения с Саудовской Аравией. Они были нашим великим союзником в нашей очень важной борьбе против Ирана. США намерены оставаться надежным партнером Саудовской Аравии для обеспечения интересов нашей страны, Израиля и всех наших партнеров в регионе», — сказал он.
Реклама
По его словам, США могут «никогда не узнать о фактах вокруг убийства Джамаля Хашукджи».
Ранее Reuters сообщило, что саудовский принц может потерять право на престол из-за дела Хашукджи.