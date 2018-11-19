Эксперты зафиксировали удвоение доли контрабандных сигарет в России

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Рынок нелегальных сигарет в России по итогам третьего квартала 2018 года достиг 8,36%, что почти в два раза превышает результат за аналогичный период прошлого года (4,5%). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании Nielsen.

По мнению специалистов, значительный рост нелегального рынка табачной продукции объясняется потоком дешевых сигарет из Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Армении, а также стран дальнего зарубежья. Отмечается, что быстро распространяется продукция, которая находится в обороте без акцизной марки.

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Эксперты напомнили, что во втором квартале 2015 года доля нелегальных сигарет составляла 1,09% от рынка, в третьем квартале 2016 года она выросла до 2,45%, а в третьем квартале 2017 года — 4,5%.

Ранее Минздрав анонсировал новые меры борьбы с табаком.