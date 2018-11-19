Орешкин: инфляция по итогам года превысит прогноз
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что инфляция по итогам 2018 года превысит 3,4%, заложенные в прогнозе МЭР, сообщает RNS.
По его словам, этом может произойти в том числе из-за курсовой динамики, поскольку она развивается выше прогноза, который был заложен в августе.
«Понятны причины, почему это происходит. Все связано с глобальными рынками, с возможными санкциями. Поэтому небольшое превышение показателей по курсу мы уже де-факто видим, потому что курс в той части, которая влияет на инфляцию, он уже сформировался. Поэтому инфляционные показатели будут выше 3,4%, которые заложены у нас в прогнозе. На cколько? Увидим», — сказал Орешкин.
Ранее МЭР сообщило, что в октябре инфляция ускорилась до 3,5% в годовом выражении по сравнению с 3,4% в сентябре.