WSJ рассказал о проблеме с декларацией саммита АТЭС

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Неувязка с итоговой декларацией саммита АТЭС была вызвана несогласием Китая с фразой в документе. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Пекин выступил против фразы: «Мы договорились бороться с протекционизмом, включая все несправедливые практики в торговле».

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Как отмечается, представители Китая заявили, что подобная формулировка «вычленяла торговые методики» КНР.

При этом все остальные участники саммита были согласны с первоначальным вариантом декларации.

Ранее СМИ сообщили, что лидеры стран АТЭС приняли итоговую декларацию «за вычетом спорных пунктов».