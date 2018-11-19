WSJ рассказал о проблеме с декларацией саммита АТЭС
Неувязка с итоговой декларацией саммита АТЭС была вызвана несогласием Китая с фразой в документе. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, Пекин выступил против фразы: «Мы договорились бороться с протекционизмом, включая все несправедливые практики в торговле».
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Как отмечается, представители Китая заявили, что подобная формулировка «вычленяла торговые методики» КНР.
При этом все остальные участники саммита были согласны с первоначальным вариантом декларации.
Ранее СМИ сообщили, что лидеры стран АТЭС приняли итоговую декларацию «за вычетом спорных пунктов».