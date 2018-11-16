Белоруссия полностью отказались от импорта электроэнергии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2018 году страна впервые полностью отказались от импорта электроэнергии. Об этом сообщает «БелТА».
На совещании по энергетике Лукашенко потребовал от правительства сформировать прогноз топливно-энергетического баланса страны, а также определить цель — «стопроцентную энергетическую независимость и безопасность».
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Президент подчеркнул, что собственное производство электроэнергии в стране увеличилось на 2,1 млрд кВт.
«К слову, в 2018 году мы впервые полностью отказались от импорта электроэнергии», — отметил Лукашенко.
Ранее Лукашенко потребовал абсолютной энергетической безопасности для Белоруссии.