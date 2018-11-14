Орешкин прокомментировал падение цен на нефть

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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что экономика России и финансовый рынок более устойчивы, чем в 2014 году, несмотря на падение цен на нефть, передает РИА «Новости».

«Сейчас мы видим одновременно и резкое падение краткосрочных цен на нефть, мы видим сокращение внешней задолженности — все это в целом добавляет нервозности для рынков, но по сравнению с 2014 годом, при том, что можно в определенной степени проводить параллели с этими ситуациями, финансовые рынки и экономика в целом более или менее устойчивы», — сказал Орешкин.

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Среди факторов, которые способствовали устойчивости российской экономики министр назвал макроэкономические структурные реформы, которые были сделаны на базе опыта, в том числе 2014 года.

Ранее сообщалось, что баррель нефти марки Brent подешевел за один торговый день на пять долларов.