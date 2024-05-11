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Новый знак на технике ВС РФ сравнили со скандинавской руной

Новый тактический знак на технике ВС РФ сравнили с «руной Гунгнира»

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

На технике группировки «Север» Вооруженных сил России (ВС РФ), действующей на Харьковском направлении, появился новый тактический знак. По мнению Telegram-канала «Портфель Генштаба», символ напоминает скандинавскую «руну Гунгнира».

Данная руна, по словам авторов канала, обозначает копья германо-скандинавского бога Одина, который не знает промаха.

«В мифологии оно обладает волшебным свойством — поражает любую цель, пробивает самые толстые щиты и доспехи», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

В конце прошлого года на российской военной технике в зоне СВО заметили новый тактический символ в виде треугольников, вписанных в другие равносторонние треугольники. До того момента военная техника с подобными символами в объективы не попадала.

До этого военный эксперт Андрей Клинцевич раскрыл значение знака V на израильских танках. По его словам, символы давно наносят на технику Армии обороны Израиля из-за их понятности и различимости на больших дистанциях.

Ранее сообщалось об успехах ВС РФ в Харьковской области.

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