В Турции осудили поступок посла Израиля в ООН

Поступок посла Израиля Гилада Эрдана, демонстративно измельчившего в шредере на трибуне ООН Устав всемирной организации, свидетельствует о непризнании Тель-Авивом международного права. Такое мнение в соцсети Х высказал официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик.

«Тот факт, что после принятия палестинской резолюции посол Израиля в ООН на трибуне изорвал Устав ООН с помощью измельчителя бумаги, еще раз показал, что Израиль не признает международное право», - написал Челик.

Указанный инцидент произошел 10 мая в ходе выступления представителя Израиля в Генеральной Ассамблее по поводу голосования о возможности принятия Палестины в ООН.

В тот день Генеральная ассамблея ООН рекомендовала Совету Безопасности всемирной организации «положительно пересмотреть» свое решение о возможности признания Палестины полноправным членом ООН.

Принятая резолюция не означает принятия Палестины в ООН, она рекомендует вновь вынести этот вопрос на заседание Совбеза, чьим решением то или иное государство может быть признано членом Всемирной организации.

Ранее МИД Израиля осудил решение ООН повысить статус Палестины.