Мостовой назвал условие, при котором «Спартак» мог бы бороться за чемпионство

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что московский «Спартак» мог бы претендовать на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), если бы Гильермо Абаскаль был бы уволен с поста главного тренера команды раньше. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Спартак» уже на четвертом месте. Если бы убрали Абаскаля чуть пораньше, боролись бы за чемпионство. Сейчас он точно может забраться в тройку, тем более у «Краснодара» еще игра с «Динамо». Нужно слушать футбольные головы, а не посторонних людей. Мы видим, какой сейчас «Зенит», — заявил Мостовой.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Краснодар» после этого поражения продолжает располагаться на втором месте в турнирной таблице национального первенства. В активе «быков» 50 баллов. Однако лидирующий петербургский «Зенит» (51 балл) и московское «Динамо» (50 очков) свои матчи 28-го тура еще не сыграли. Оба противостояния пройдут 11 мая, «Зенит» сразится с московским ЦСКА, «Динамо» сыграет с калининградской «Балтикой».

«Спартак» идет на четвертом месте в турнирной таблице. Клуб, которым руководит исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, имеет 46 баллов.

До конца чемпионата красно-белые еще сыграют с «Рубином» и «Оренбургом», «Краснодар» проведет матчи против «Сочи» и «Динамо».

Ранее в ЦСКА отказались объяснить, почему Акинфеев не сыграет с «Зенитом».