Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа зона, жир на которой может повышать риск переломов

ECE: жир на руках связан с повышенным риском переломов позвонков

close
100%
Freepik.com

Избыток жира на руках может повышать риск истончения костей и переломов. Это показало исследование, представленное на Европейском конгрессе эндокринологов (ECE).

Остеопороз — распространенное заболевание среди пожилых людей, которое приводит к истончению костей и переломам. В новом исследовании ученые попытались выяснить, как распределение жира в теле влияет на риск этой болезни. Они обследовали 14 мужчин и 101 женщину без остеопороза и со средним возрастом около 62 лет. У людей с избытком жира в организме (даже при нормальном весе) была ниже плотность позвонков. Особенно плохое состояние костей было у пациентов с выраженной висцеральной жировой тканью (на животе и вокруг внутренних органов), а также при более высокой жировой массе на руках.

«Это может означать, что подкожный жир на руках, который можно легко оценить даже с помощью простого измерения кожных складок, может стать полезным показателем качества костей позвоночника, возможно, предсказывая риск переломов позвонков», — отметили ученые.

До этого было показано, что висцеральный жир производит молекулы адипоцитокины, которые провоцируют вялотекущее воспаление. Это вероятно, оказывает негативное влияние на качество костей.

Результаты помогут лучше выявлять людей с высоким риском переломов. Сейчас многие пациенты узнают о наличии у них остеопороза уже после перелома.

Ранее ученые выяснили, что высокие люди с жиром на животе склонны к раку кишечника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами