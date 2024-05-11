Названа зона, жир на которой может повышать риск переломов

Избыток жира на руках может повышать риск истончения костей и переломов. Это показало исследование, представленное на Европейском конгрессе эндокринологов (ECE).

Остеопороз — распространенное заболевание среди пожилых людей, которое приводит к истончению костей и переломам. В новом исследовании ученые попытались выяснить, как распределение жира в теле влияет на риск этой болезни. Они обследовали 14 мужчин и 101 женщину без остеопороза и со средним возрастом около 62 лет. У людей с избытком жира в организме (даже при нормальном весе) была ниже плотность позвонков. Особенно плохое состояние костей было у пациентов с выраженной висцеральной жировой тканью (на животе и вокруг внутренних органов), а также при более высокой жировой массе на руках.

«Это может означать, что подкожный жир на руках, который можно легко оценить даже с помощью простого измерения кожных складок, может стать полезным показателем качества костей позвоночника, возможно, предсказывая риск переломов позвонков», — отметили ученые.

До этого было показано, что висцеральный жир производит молекулы адипоцитокины, которые провоцируют вялотекущее воспаление. Это вероятно, оказывает негативное влияние на качество костей.

Результаты помогут лучше выявлять людей с высоким риском переломов. Сейчас многие пациенты узнают о наличии у них остеопороза уже после перелома.

Ранее ученые выяснили, что высокие люди с жиром на животе склонны к раку кишечника.