В Коми республиканские власти выделят средства на расселение рухнувшей в Печоре пятиэтажки

Из резервного фонда Республики Коми будут выделены средства на расселение многоквартирного дома, обрушившегося в Печоре. Об этом сообщает пресс-служба главы региона Владимира Уйбы.

В публикации отмечается, что глава республики осмотрел в Печоре пострадавший дом, после чего заявил о выделении средств резервного фонда на расселение его жителей.

«По оценке Минстроя Республики Коми, расселению подлежит 104 помещения общей площадью более 2000 квадратных метров. С 15 мая будут начаты работы по расселению пострадавших», — говорится в сообщении.

Днем 11 мая в городе Печоре в республике Коми обрушилась часть пятиэтажного общежития на Печорском проспекте. СМИ сообщают, что спасатели эвакуировали 14 человек, в том числе пять детей. Жительница Печоры Александра стала очевидицей обрушения общежития, она рассказала, что жильцы выбегали из обрушившегося здания на улицу в одних шортах и халатах.

О событиях, связанных с обрушением пятиэтажки, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что проверку по факту частичного обрушения дома в Печоре начала прокуратура.