Белгород подвергся массированному обстрелу

Белгород подвергся мощному обстрелу на фоне ракетной опасности. В результате пострадали 15 человек, сообщает Telegram-канал Baza.

Очевидцы в соцсетях сообщают о взрывах, также жители региона делятся кадрами горящих авто.

Сообщается, что один из снарядов попал в подъезд жилого дома.

11 мая в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Губернатор области Вячеслав Гладков призвал жителей не подходить к окнам.

До этого Гладков сообщил, что поселок Красное в Шебекинском городском округе попал под обстрел ВСУ. Он отметил, что в результате были повреждены линии электропередач.

Ранее белгородцы рассказали об аварии с участием скорой, перевозившей раненых солдат.