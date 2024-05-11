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Дзюба пропустит матч РПЛ из-за болезни

Нападающий «Локомотива» Дзюба не сыграет с «Оренбургом» из-за болезни

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Александр Вильф/РИА Новости

нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба пропустит матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» из-за заболевания. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Спорт-Экспресс» сообщил, что Дзюба заболел после тренировки 8 мая в Баковке из-за плохих погодных условий. В тот же день у нападающего железнодорожников поднялась температура. С высокой долей вероятности, Дзюба вернется тренировкам в цикле на предстоящую игру 29-го тура против «Факела». После тренировки 8 мая также заболел голкипер Даниил Худяков.

7 мая стало известно, что Дзюба отказался продлевать контракт с «Локомотивом».

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» Дзюба снова остался в запасе и на поле не появился. Последний раз нападающий играл в матче против «Спартака» 28 апреля. Тогда он провел на поле семь минут.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Для автоматического продления контракта с красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи.

Ранее агент Дзюбы рассказал о негативе к футболисту среди руководителей «Локомотива».

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