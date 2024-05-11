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В ЦСКА отказались объяснить, почему Акинфеев не сыграет с «Зенитом»

Тренер ЦСКА Федотов не стал объяснять, почему Акинфеев не сыграет с «Зенитом»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов в прямом эфире «Матч ТВ» перед игрой 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» отказался объяснить, почему в стартовом составе оказался голкипер Владислав Тороп, а не капитан армейского клуба Игорь Акинфеев.

«С Игорем все в порядке, такое решение принято. Лучше решения не объяснять», — сказал Федотов.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» , она началась в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка. Стартовые составы уже опубликованы полностью.

«Зенит» после 27 туров национального первенства возглавляет турнирную таблицу. В активе подопечных Сергея Семака 51 балл. Московский клуб идет на девятой строчке, набрав 39 баллов.

Примечательно, что клубы встречались несколько дней назад — 2 мая ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью со счетом 1:1 в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 мая.

Ранее «Краснодар» проиграл «Спартаку» и не сумел обогнать «Зенит».

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