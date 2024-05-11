Мишустин внес кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить и.о. вице-премьера – главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность своего первого заместителя. Об этом говорится на сайте Правительства.

«В новом составе кабмина Денис Мантуров, в чьем ведении находится промышленность, займет пост первого вице-премьера», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Мантуров занял пост вице-премьера в 2022 году, при этом он остался главой министерства промышленности и торговли, которое возглавляет с 2012 года.

До этого Мишустин предложил переназначить на должность вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Он продолжит курировать спорт, туризм, IT, связь, культуру и СМИ, отметил премьер.

Также глава Правительства предложил на пост министра спорта кандидатуру губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Пресс-секретарь редседателя кабмина Борис Беляков подчеркнул, что Дегтярев возглавлял в Госдуме комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Ранее Мишустин назвал ориентир нового кабмина РФ.