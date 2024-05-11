В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал он.

Гладков призвал находящихся на улице спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Позднее Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе был отменен сигнал ракетной опасности.

До этого Вячеслав Гладков сообщил, что поселок Красное в Шебекинском городском округе попал под обстрел ВСУ. Глава региона добавил, что в результате были повреждены линии электропередачи, без света частично остаются жители сел Красное и Муром. Аварийные службы приступят к восстановлению последствий после согласования с министерством обороны РФ.

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