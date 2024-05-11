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В НАТО заявили об отсутствии планов отправки войск на Украину

Джоанэ: НАТО не заинтересовано в большом конфликте с Россией

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Visar Kryeziu/AP Photo

НАТО по-прежнему не планирует отправлять на Украину свои войска, альянс не заинтересован в прямом конфликте с Россией. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, со ссылкой на румынское агентство Agerpress сообщает ТАСС.

Джоанэ напомнил недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о настоятельной необходимости поддержки Украины. В целом не став с ними спорить, он заявил, что на уровне НАТО, где решения принимаются консенсусом, в настоящий момент не существует планов развертывания сил альянса на Украине.

«Мы по-прежнему заинтересованы в поддержке Украины всем, чем можем, но в то же время мы заинтересованы в том, чтобы эта война не превратилась в еще больший конфликт между НАТО и Россией», — сказал Джоанэ.

11 мая Макрон заявил, что в военном и геополитическом плане Европа находится в опасности, которая вызвана конфликтом на Украине. Глава Пятой республики напомнил, что одна из сторон конфликта «обладает ядерным оружием и ракетами, способными достигать европейской территории» и отметил, что «если русские зайдут далеко», Европе придется действовать, чтобы сдержать РФ.

Ранее Евросоюз согласовал гарантии безопасности для Украины без отправки военных.

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