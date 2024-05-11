Украинские власти приурочили серию терактов, направленных против мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик к юбилею референдума о самоопределении Донбасса 2014 года. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводит сайт дипломатического ведомства.

«К юбилею бандеровцы при поддержке США и ведомой ими западной фаланги цинично приурочили целую серию варварских террористических атак», — пояснила Захарова, отметив, что, помимо жителей регионов, целью ВСУ стала гражданская инфраструктура.

Дипломат подчеркнула, что голосование 2014 года всегда вызывало у Киева раздражение и ярость, и пообещала, что все причастные к злодеяниям «понесут неотвратимое наказание».

11 мая сообщалось, что украинская армия нанесла удар по Ленинскому району Донецка из РСЗО HIMARS. Недалеко от этого места шла подготовка к автопробегу в честь 10-летия Дня республики.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что бойцы ВСУ на фоне неудач на фронте пытаются остановить продвижение российских войск, поэтому бьют по гражданской инфраструктуре.

Ранее под удар ВСУ попал парк аттракционов в ЛНР.