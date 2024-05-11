«Россия 25» в третий раз подряд обыграла Белоруссию в Большом туре

В рамках Большого тура состоялся хоккейный матч между «Россией 25» и национальной командой Белоруссии.

Встреча, которая состоялась на «Минск-Арене», завершилась со счетом 4:2 в пользу российской команды. В составе победителей голами отличились Максим Джиошвили, Виталий Абрамов, Василий Глотов и Арсений Грицюк. У белорусов по шайбе забросили Александр Скоренов и Степан Фальковский.

Российская команда одержала третью подряд победу над белорусской сборной.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее IIHF не указала Россию в списке самых титулованных сборных в истории ЧМ.