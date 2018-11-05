Болтон пообещал Ирану еще больше санкций

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Fox Business заявил, что США намерены еще больше усилить давление на Иран и расширить санкции, передает Reuters.

Новые санкции Соединенных Штатов против Ирана вступили в силу в понедельник, 5 октября. Болтон пообещал ввести дополнительные ограничения, помимо тех, которые уже были наложены, однако не уточнил их детали.

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«У нас будут еще санкции, помимо этих. Мы не будем просто довольствоваться тем уровнем санкций, который существовал в прошлом при (бывшем президенте США Бараке) Обаме в 2015 году», — заявил Болтон.

Советник подчеркнул, что санкций «будет еще больше».

Ранее в Иране заявили, что американские санкции их «не беспокоят.