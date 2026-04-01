В Сенате убеждены, что Иран стал «машиной по перемалыванию» ракет США

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что военный потенциал Ирана «перемалывает» ракеты США. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Ракетный потенциал Ирана - страны Глобального Юга — стал мощнейшей машиной по перемалыванию ракет-перехватчиков CША — лидера Глобального Запада — за всю историю. Это ли не еще один удар — уже по военной гегемонии США», — написал Пушков.

Он также добавил, что по сообщениям агентства Bloomberg, у стран Персидского залива осталось всего 400 ракет-перехватчиков. Они уже израсходовали 2,4 тысячи ракет, при том что до войны их запасы якобы оценивались в 2,8 тыс.

До этого Иран пообещал атаковать офисы Microsoft, Apple и Google. В Исламской Республике предупредили, что с 1 апреля начнет наносить удары по расположенным на Ближнем Востоке филиалам высокотехнологичных компаний, в том числе Microsoft, Apple и Google. КСИР назвал это ответом на спланированные с помощью искусственного интеллекта атаки по территории республики и ранения иранских граждан.

Ранее Иран заявил о результативном ударе по американским военным в Саудовской Аравии.