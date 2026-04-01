Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

В Сенате убеждены, что Иран стал «машиной по перемалыванию» ракет США

Пушков: ракетный потенциал Ирана «перемалывает» ракеты США
Pavel Kashaev/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что военный потенциал Ирана «перемалывает» ракеты США. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Ракетный потенциал Ирана - страны Глобального Юга — стал мощнейшей машиной по перемалыванию ракет-перехватчиков CША — лидера Глобального Запада — за всю историю. Это ли не еще один удар — уже по военной гегемонии США», — написал Пушков.

Он также добавил, что по сообщениям агентства Bloomberg, у стран Персидского залива осталось всего 400 ракет-перехватчиков. Они уже израсходовали 2,4 тысячи ракет, при том что до войны их запасы якобы оценивались в 2,8 тыс.

До этого Иран пообещал атаковать офисы Microsoft, Apple и Google. В Исламской Республике предупредили, что с 1 апреля начнет наносить удары по расположенным на Ближнем Востоке филиалам высокотехнологичных компаний, в том числе Microsoft, Apple и Google. КСИР назвал это ответом на спланированные с помощью искусственного интеллекта атаки по территории республики и ранения иранских граждан.

Ранее Иран заявил о результативном ударе по американским военным в Саудовской Аравии.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!