Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Экс-чиновника Минфина России арестовали по обвинению в сексуальном насилии

Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Пресненский суд Москвы заключил под стражу бывшего заместителя директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного и табачного рынков министерства финансов России Георгия Голованова, он обвиняется в сексуальном насилии. Об сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В нем говорится, что экс-чиновник обвиняется по п. «б», ч. 4, ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении не достигшего 14-летнего возраста лица).

На сайте Минфина указано, что Голованов входил в число сотрудников в графике приема граждан в 2026 году.

21 февраля Калининский суд Санкт-Петербурга арестовал бывшего школьного учителя на два месяца по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Согласно решению суда, обвиняемый останется в СИЗО до 19 апреля. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. В ходе заседания подсудимый просил об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в Кирове экс-депутат напал на женщину на глазах ребенка.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!