Экс-чиновника Минфина России арестовали по обвинению в сексуальном насилии

Пресненский суд Москвы заключил под стражу бывшего заместителя директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного и табачного рынков министерства финансов России Георгия Голованова, он обвиняется в сексуальном насилии. Об сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В нем говорится, что экс-чиновник обвиняется по п. «б», ч. 4, ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении не достигшего 14-летнего возраста лица).

На сайте Минфина указано, что Голованов входил в число сотрудников в графике приема граждан в 2026 году.

21 февраля Калининский суд Санкт-Петербурга арестовал бывшего школьного учителя на два месяца по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Согласно решению суда, обвиняемый останется в СИЗО до 19 апреля. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. В ходе заседания подсудимый просил об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в Кирове экс-депутат напал на женщину на глазах ребенка.