Еще четыре сборные гарантировали себе участие в ЧМ-2026

Еще четыре сборные гарантировали себе участие в финальной части чемпионата мира — 2026 по футболу после финалов плей-офф европейского отборочного турнира. На мундиаль отправятся Швеция, Турция, Чехия, а также команда Боснии и Герцеговины.

Сборная Швеции со счетом 3:2 обыграла национальную команду Польши, победный гол на 88-й минуте оформил Виктор Дьёкереш. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турция минимально переиграла сборную Косово, единственный мяч в этой встрече забил Керем Актюркоглу. Чехия впервые с 2006 года пробилась на мундиаль, команда в серии послематчевых пенальти обыграла команду Дании. Команда Боснии и Герцеговины в серии послематчевых пенальти одолела команду Италии, которая пропустит третий чемпионат мира подряд.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. До этого сообщалось, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и участия в нем США сборная Ирана может отказаться от игры на ЧМ. Позже стало известно, что в Иране обсуждают с ФИФА возможный перенос матчей команды из США в Мексику.

Ранее во Франции пожаловались на проверки безопасности в США перед ЧМ-2026.

 
