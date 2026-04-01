В МИД России высказались о статусе переговоров по Украине

Замглавы МИД России Галузин заявил, что переговоры по Украине стоят на паузе
Переговоры по урегулированию конфликта находятся на паузе на фоне войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил ТАСС заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью на полях российско-узбекской конференции клуба «Валдай» и Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.

Он обратил внимание, что в последние месяцы Россия, США и Украина провели несколько раундов трехсторонних переговоров по поиску путей политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса.

«Сейчас переговоры по-прежнему на паузе на фоне американо-израильской агрессии против Ирана», — сказал дипломат.

По его словам, российская сторона готова продолжать такие дискуссии.

«Но здесь важна не только регулярность или частота раундов, важна субстантивность повестки дня», — добавил Галузин.

31 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к прекращению огня и приостановке боевых действий на текущей линии соприкосновения. По его словам, это является «сильной компромиссной позицией» украинской стороны.

27 марта заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к мирным переговорам на тех условиях, которые были ею сформулированы, а в противном случае Москва намерена добиваться своих целей военными средствами.

