В МИД России высказались о статусе переговоров по Украине

Переговоры по урегулированию конфликта находятся на паузе на фоне войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил ТАСС заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью на полях российско-узбекской конференции клуба «Валдай» и Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.
Он обратил внимание, что в последние месяцы Россия, США и Украина провели несколько раундов трехсторонних переговоров по поиску путей политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса.
«Сейчас переговоры по-прежнему на паузе на фоне американо-израильской агрессии против Ирана», — сказал дипломат.
По его словам, российская сторона готова продолжать такие дискуссии.
«Но здесь важна не только регулярность или частота раундов, важна субстантивность повестки дня», — добавил Галузин.
31 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к прекращению огня и приостановке боевых действий на текущей линии соприкосновения. По его словам, это является «сильной компромиссной позицией» украинской стороны.
27 марта заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к мирным переговорам на тех условиях, которые были ею сформулированы, а в противном случае Москва намерена добиваться своих целей военными средствами.
