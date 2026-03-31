Оставшийся без присмотра взрослых младенец задохнулся из-за цветка

Цветок гибискуса стал причиной гибели шестимесячного младенца в Индии
В Индии младенец скончался из-за перекрывшего дыхание цветка, пишет газета Times of India.

Шестимесячный Чинмай Гоуда проглотил чашечку гибискуса и задохнулся. Трагедия произошла в субботу, 28 марта, в индийской деревне Доддахеджур к западу от города Майсур.

Младенец играл со старшим братом, схватил цветок, который остался лежать у входа в дом после молитвенной церемонии, и засунул его в рот. Чашечка застряла в дыхательных путях, из-за чего ребенок начал задыхаться.

Родители срочно доставили сына в больницу, где врачи боролись за жизнь малыша, но спасти не смогли. Его похороны состоялись в тот же день.

До этого в Забайкалье осудили мать троих детей, которые не выжили в пожаре, оставшись без присмотра. 19 октября прошлого года 27-летняя женщина ушла из дома в селе Чикичей, оставив троих малолетних сыновей одних. Вернувшись через час, она застала пожар. Женщина смогла вынести из огня двоих детей, однако один из них к тому моменту уже не подавал признаков жизни. Вместе с выжившим годовалым ребенком она поехала в больницу, но младенец перестал подавать признаки жизни по дороге.

Ранее в Татарстане девочка сбросила сестру-младенца с балкона, пока матери не было дома.

 
