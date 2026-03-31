Оставшийся без присмотра взрослых младенец задохнулся из-за цветка

В Индии младенец скончался из-за перекрывшего дыхание цветка, пишет газета Times of India.

Шестимесячный Чинмай Гоуда проглотил чашечку гибискуса и задохнулся. Трагедия произошла в субботу, 28 марта, в индийской деревне Доддахеджур к западу от города Майсур.

Младенец играл со старшим братом, схватил цветок, который остался лежать у входа в дом после молитвенной церемонии, и засунул его в рот. Чашечка застряла в дыхательных путях, из-за чего ребенок начал задыхаться.

Родители срочно доставили сына в больницу, где врачи боролись за жизнь малыша, но спасти не смогли. Его похороны состоялись в тот же день.

