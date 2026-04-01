ФСБ с 1 апреля получит доступ к базам данных российских организаций

Федеральная служба безопасности (ФСБ) получит бесплатный доступ к копиям баз данных российских организаций. Об этом сообщает РИА Новости.

«ФСБ РФ с 1 апреля 2026 года получает бесплатный доступ к копиям баз данных российских организаций, содержащим информацию, необходимую для обеспечения безопасности», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что планы по ужесточению продажи сим-карт связаны с тем, что ФСБ хочет повысить эффективность расследования преступлений. Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин объяснил, что такой подход позволит раскрывать киберпреступления, для которых требуется смс-пароль.

В 2024 году власти ужесточили порядок продажи сим-карт вводом биометрии. ФСБ таким образом предприняло попытку борьбы с серым рынком сим-карт, чтобы предотвратить использование чипов мигрантами в серых схемах. При этом до сих пор в дилерских центрах злоумышленники могут на одни паспортные данные оформить несколько сим-карт, а затем продавать их в «серой зоне».

Ранее спецслужбы США активизировали «охоту» на россиян.