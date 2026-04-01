ЛДПР попросила Минтранс реально снизить цены на невозвратные билеты

ЛДПР предлагает продавать безвозвратные билеты только при наличии «явно выраженной экономии для пассажира» вследствие снижения цен на эти билеты. С такой инициативой обратился глава ЛДПР Леонид Слуцкий к министру транспорта Андрею Никитину.

Как напомнил парламентарий, сегодня в России перевозчики имеют право продать билеты по возвратным и невозвратным тарифам. Сам механизм безвозвратных билетов вводился для повышения доступности перевозок и формирования гибкой тарифной политики для снижения цен на билеты «за счет отказа пассажира от права на возврат стоимости проезда».

Однако при покупке безвозвратного билета пассажиру зачастую предлагают включить дополнительные услуги – багажное место, выбор места в салоне, питание и так далее. Поэтому Слуцкий указал, что пассажир при приобретении невозвратного билета «не получает материальной выгоды».

«ЛДПР считает необходимым пересмотреть подход к тарифам на самолеты и поезда. Невозвратные билеты должны быть действительно выгодными для граждан — благодаря низкой цене, а не набору дополнительных услуг. Раз пассажир жертвует правом на возврат, он должен получать ощутимую скидку. Кроме того, необходимо усилить государственный контроль за формированием стоимости на билеты. Так мы повысим прозрачность тарифной политики и защитим интересы пассажиров в России», — заявил Слуцкий.

По словам лидера ЛДПР, сегодня люди из-за нестабильной обстановки в мире не могут своевременно планировать поездки, а также корректировать их. Это влияет на положение тех, кто покупает безвозвратные билеты, считает Слуцкий.

«В этой связи ЛДПР считает целесообразным инициировать пересмотр подходов к применению невозвратных тарифов, предусмотрев их использование исключительно при наличии явно выраженной экономии для пассажира, которая должна следовать непосредственно из снижения стоимости перевозки, а не за счет изменения состава дополнительных услуг», — подчеркнул Слуцкий в обращении.

Одновременно необходимо установить механизм государственного контроля за формированием тарифов, включающий определение предельно допустимого уровня цен и прозрачное раскрытие структуры тарифа, добавил глава партии.

Реализация этих мер позволит обеспечить баланс интересов перевозчиков и пассажиров и повысить прозрачность тарифной политики, считает Слуцкий.

До этого финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина заявила, что новые правила возврата авиабилетов в России станут заметным шагом в сторону усиления гарантий для пассажиров, но создадут дополнительную нагрузку на авиакомпании.

Правительство с 1 марта 2026 года расширяет права авиапассажиров: при задержке рейса более чем на 30 минут можно будет вернуть деньги даже за невозвратный билет, а для детей до 12 лет вводится скидка 50% на перелет. Инициатива направлена на усиление защиты потребителей и снижение расходов семей с детьми. Однако для авиакомпаний нововведения означают пересмотр финансовых моделей и возможную корректировку тарифной политики.

