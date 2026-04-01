Италия пропустит чемпионат мира в третий раз подряд, проиграв Боснии и Герцеговине

Италия проиграла Боснии и Герцеговине и не смогла выйти на ЧМ-2026

Сборная Италии проиграла национальной команде Боснии и Герцеговины в финале плей-офф европейского отборочного турнира на чемпионат мира — 2026.

Встреча состоялась на стадионе «Билино Поле» в городе Зеница, основное время завершилось с результатом 1:1. Первый гол оформил итальянец Мойзе Кин с передачи Николо Бареллы на 15-й минуте игры. Сборная Боснии и Герцеговины сравняла на 79-й минуте, отличился Харис Табакович. В дополнительное время команды не забили мячей, а серии пенальти точнее оказались футболисты Боснии и Герцеговины — 4:1.

На 42-й минуте сборная Италии осталась в меньшинстве, прямую красную карточку получил Алессандро Бастони.

Благодаря этой победе сборная Боснии и Герцеговины гарантировала себе участие в финальной части чемпионата мира — 2026.

В полуфинале плей-офф Италия обыграла национальную команду Северной Ирландии, а футболисты из Боснии и Герцеговины оказались сильнее соперников из Уэльса.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. До этого сообщалось, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и участия в нем США сборная Ирана может отказаться от игры на ЧМ. Позже стало известно, что в Иране обсуждают с ФИФА возможный перенос матчей команды из США в Мексику.

Ранее во Франции пожаловались на проверки безопасности в США перед ЧМ-2026.