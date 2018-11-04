ОАЭ заявили о планах нарастить добычу нефти до 5 млн баррелей в сутки к 2030 году

Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что ОАЭ планирует увеличить добычу нефти до пяти млн баррелей в сутки к 2030 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, верховный нефтяной совет страны утвердил капитальные расходы в размере 486 миллиардов дирхамов ОАЭ ($132 млрд), чтобы поддержать планы компании ADNOC по наращиванию нефтедобычи. Отмечается, что в план также входит стратегия по самообеспечению газом и превращению в чистого экспортера.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что экспорт иранской нефти сократился более чем на миллион баррелей в сутки.