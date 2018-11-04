Эксперт оценил «план Б» Украины по «Северному потоку — 2»

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал информацию о том, что «Нафтогаз Украины» перешел к «плану Б» в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает

По словам эксперта, заявления украинской стороны являются «игрой на публику», поскольку «план Б» должен был быть направлен на обеспечение ряда регионов газом после того, как транзит снизится.

«То есть они физически не смогут обеспечить газоснабжение населения, а говорят о деньгах. У этих людей с головой что-то не в порядке… «План Б» должен быть не про деньги, а про то, как обеспечить свои функции при изменении технологических условий», — отметил Фролов.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина представляет собой «фейл-кейс».