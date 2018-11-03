В России обратились в суд с требованием запретить BlaBlaCar

Десятки автоперевозчиков и автовокзалов подали иски в Таганский суд Москвы с требованием заблокировать сервис поиска попутчиков BlaBlaCar. Об этом сообщает ФАН.

Как отмечается, инициатором обращения в суд является астраханское ООО «Транс Лайн», которое осуществляет международные автобусные перевозки.

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Уточняется, что в исковом заявлении суд просят внести сервис в реестр запрещенных ресурсов, запретить его деятельность, а также признать информацию на сайте и мобильном приложении BlaBlaCar запрещенными.

Ранее в Booking.com прокомментировали информацию о планах блокировки сервиса в России.