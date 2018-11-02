Минфин США заявил о готовности применить санкции против SWIFT

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон готов применить санкции против банковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT за связи с Ираном. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, SWIFT может попасть под санкции США, если будет предоставлять услуги передачи сообщений о финоперациях иранским учреждениям.

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Он также подчеркнул, что минфин США будет использовать свои полномочия для усиления экономического давления на иранский режим.

Ранее сообщалось, что США сделают исключение из санкций против Ирана для восьми стран.