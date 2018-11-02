Bloomberg: Трамп поручил Кабмину разработать торговое соглашение с Китаем

Президент США Дональд Трамп поручил кабинету министров разработать торговое соглашение с Китаем, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Трамп планирует достигнуть договоренностей с президентом Китая Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине, в связи с чем поручил ключевым министрам разработать потенциальные условия для торгового договора.

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Сообщается, что поводом для возможной сделки стал телефонный разговор Цзиньпина и Трампа, который состоялся в этот четверг по инициативе китайской стороны. Дональд Трамп написал в твиттере, что разговор был «длинным и очень хорошим». Он отметил, что речь в основном шла о торговле, но президенты также продуктивно обсудили Северную Корею.

Ранее Дональд Трамп заявил о вернувшемся уважении к США, в том числе, со стороны Китая.