Bloomberg: Трамп поручил Кабмину разработать торговое соглашение с Китаем
Президент США Дональд Трамп поручил кабинету министров разработать торговое соглашение с Китаем, сообщает Bloomberg.
Отмечается, что Трамп планирует достигнуть договоренностей с президентом Китая Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине, в связи с чем поручил ключевым министрам разработать потенциальные условия для торгового договора.
Сообщается, что поводом для возможной сделки стал телефонный разговор Цзиньпина и Трампа, который состоялся в этот четверг по инициативе китайской стороны. Дональд Трамп написал в твиттере, что разговор был «длинным и очень хорошим». Он отметил, что речь в основном шла о торговле, но президенты также продуктивно обсудили Северную Корею.
Ранее Дональд Трамп заявил о вернувшемся уважении к США, в том числе, со стороны Китая.