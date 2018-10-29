Силуанов объяснил, почему министров финансов не любят

Российский министр финансов Антон Силуанов в эфире «Первого канала» заявил, что главы минфинов непопулярны в своих странах, потому что пытаются сохранять сбалансированный бюджет.

Силуанов пояснил, что главам финансовых ведомств зачастую приходится принимать непопулярные решения и отказывать в инициативах из-за нехватки денег в бюджете, несмотря на недовольство граждан.

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«Министрам финансов очень часто приходится говорить слово «нет», очень часто приходится предлагать непопулярные решения для того, чтобы подвести итог и сделать баланс для бюджета, как для семьи — то же самое», — сказал Силуанов.

Глава Минфина выразил мнение, что данная ситуация сложилась не только в России, но и в других странах.

Ранее Силуанов ответил на вопрос о дедолларизации валютных счетов физлиц.