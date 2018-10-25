Госдума одобрила в I чтении новый налоговый режим для самозанятых

Госдума одобрила в первом чтении проведение налогового эксперимента, который предусматривает введение налога на профессиональный доход для самозанятых граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эксперимент предлагается провести с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.

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Пакет соответствующих законопроектов был рекомендован комитетом Госдумы по бюджету и налогам.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили забирать доход у не платящих налоги самозанятых.