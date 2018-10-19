Медведев рассказал, сколько ЕС потерял от антироссийских санкций

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз потерял от антироссийских санкций около €100 млрд в общей сложности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что «ничего хорошего» в распространении санкций нет, так как они сказываются не только на России, но и на ЕС.

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«Общий объем потерь Европейского союза, который посчитали, составляет порядка 100 миллиардов евро», — заявил Медведев в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с бельгийским коллегой Шарлем Мишелем на полях форума АСЕМ.

Ранее губернатор Нью-Джерси Филипп Мерфи пообещал новые санкции против России.