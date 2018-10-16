Экс-министр Польши: Германия и Россия хотят затянуть петлю на нашей шее

Бывший глава польского минобороны Антони Мачеревич заявил, что сотрудничество России и Германии по газопроводу «Северный поток — 2» может негативно сказаться на Польше и Центральной Европе. Свое мнение он выразил в интервью телеканалу TVP1.

По мнению Мачеревича, если Россия и Германия продолжат сотрудничать при строительстве второго «Северного потока», то Польше следует сконцентрироваться на союзе с США.

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«Германия проводит политику союза с Россией и они сообща хотят затянуть петлю на нашей шее с помощью «Северного потока — 2». Они хотят задушить как Польшу, так и Центральную Европу», — сказал Мачеревич.

Он отметил, что трубопровод «навсегда» поставит Польшу в зависимость от политической и экономической мощи России и Германии. При этом Мачеревич напомнил, что Соединенные Штаты выступают против строительства «Северного потока — 2» и выразил надежду, что США разместят свои военные базы на территории страны.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюзу не нужен российский газопровод «Северный поток — 2».