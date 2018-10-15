Рубль растет на фоне дорожающей нефти

На открытии торгов на Московской бирже рубль укрепляется на фоне подорожания нефти.

Согласно имеющейся информации, курс американской валюты по данным на 10.03 мск снизился на 37 коп. и составил 65,74 руб. При этом курс евро уменьшился на 40 коп. и достиг показателя в 76,02 руб.

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С утра цена на нефть увеличилась на 1% и составила $81,26 за баррель Brent.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

Ранее сообщалось, что рубль растет вместе со стоимостью нефти.