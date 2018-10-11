МСП в области спорта получили заказы у госкомпаний на 1,7 млрд руб.

Объем закупок спортивных товаров и услуг компаниями с госучастием у субъектов малого и среднего бизнеса в 2018 году достигли 1,7 млрд руб., рассказала заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Коротченкова в ходе форума «Россия – спортивная держава» в Ульяновске.

«В рамках реализации специальной квоты закупок, где конкурируют только субъекты МСП, общий объем закупок спортивных товаров и услуг крупнейшими заказчиками у субъектов МСП увеличился в 2018 году по сравнению с 2017 годом в более чем 7 раз (с 217 млн рублей в 2017 году до 1,7 млрд рублей в 2018 году), – цитирует топ-менеджера пресс-служба корпорации.

Кроме того, для малых и средних предпринимателей в области спорта на портале бизнес-навигатора МСП размещены примерные бизнес-планы (фитнес-клуб, спортивные секции для взрослых и детей, тренажерный зал, танц-школа). Три сети фитнес-клубов предложили франшизы для малого и среднего бизнеса.