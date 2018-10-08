В России определили города с самыми высокими и самыми низкими зарплатами

На территории России было проведено исследование, которое помогло выявить города с самыми высокими и самыми низкими зарплатами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, при составлении рейтинга учитывалось соотношение средних заработных платежей в 100 самых крупных городах страны со стоимостью стандартного потребительского набора. Согласно полученным результатам, больше всего получают россияне в Южно-Сахалинске, Салехарде, Сургуте. Ханты-Мансийске и Москве.

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Уточняется, что меньше всего получают жители Черкесске, Махачкале, Нальчике, Севастополе и расположенном в Ростовской области городе Шахты.

Ранее сообщалось, что Росстат подвел итоги по уровню зарплат в России за первое полугодие 2018 года.