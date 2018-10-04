Мэр Нью-Йорка пообещал взыскать с Трампа все недоплаченные налоги

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал взыскать с президента США Дональда Трампа все налоги, которые тот недоплатил городу. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп получил от отца $413 млн незаконным путем, уклонившись от уплаты налогов.

Реклама

Де Блазио, комментируя данные, заявил, что американского президента могут ждать «серьезные санкции» за это, как со стороны штата Нью-Йорк, так и со стороны города.

«Нью-Йорк намерен компенсировать любую сумму, которую Дональд Трамп задолжал жителям города. Точка», — сказал де Блазио.

Несмотря на то что предполагаемая махинация произошла в 90-х, мэр Нью-Йорка подчеркнул, что для такого рода деяний нет срока давности.