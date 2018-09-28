Берлин ответил на слова Трампа о зависимости Германии от российского газа

Глава МИД Германии Хайко Маас ответил на претензии президента США Дональда Трампа, который упрекнул Берлин в попадании в зависимость от российского газа. Об этом сообщает издание Handelsblatt.

По словам министра, аргументы и факты, которыми подкрепляется заявление американского президента, не соответствуют действительности.

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«Никакой зависимости Германии от России нет, тем более в вопросах энергетики», — сказал Маас.

Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что «Северный поток — 2» сделает Германию полностью зависимой от России. При этом американский президент похвалил Польшу и другие страны, которые развивают энергетические проекты без участия России.