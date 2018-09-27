Кабмин представит дополнительные меры по снижению бедности в два раза

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова заявила, что правительство в следующем году представит дополнительные предложения для снижения уровня бедности в России вдвое. Об этом сообщает RNS.

«Сейчас мы видим, что те меры, которые у нас есть, пока не дают нам возможности дотянуть снижение в два раза, поэтому мы в настоящее время работаем с экспертным сообществом как по проекту «Демография», так и по необходимости выполнения показателя снижения бедности в два раза», — сказала Голикова.

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Она подчеркнула, что над этим работает не только социальный блок правительства.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в стране зафиксирован рост уровня бедности.